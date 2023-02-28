ثابت يشيد بالمبادرات والإنجازات التعليمية في تعليم غرب غزة

غزة- وكالة الرأي

أشاد د. زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بالمبادرات والإنجازات التعليمية في مديرية التربية والتعليم في غرب غزة.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية للمديرية وعدد من المدارس التابعة لها، بمرافقة د. محمود مطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية، ود. أحمد أبو ندى الوكيل المساعد لشؤون التطوير والتخطيط، وأ. أحمد عايش النجار مدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي، وأ. عبد الحليم صباح مدير مكتب الوكيل، حيث كان في استقبالهم أ. حمدي الدلو مدير عام الأنشطة التربوية ومسير المديرية، وأ. خالد المزين مدير الدائرة الإدارية، ود. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية، وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين.

وأكد ثابت أن هذه الزيارة تأتي للاطلاع على المبادرات النوعية والمميزة التي تُنفذ في الميدان التربوي، ولتحفيز وتشجيع المتميزين وتكريم المبادرين والعمل على تطوير العملية التعليمية.

وخلال الجولة تفقد الوفد مدرسة أنس بن مالك واطلع على مبادرة "جمال صفي عنوان إيماني"، والتي تهدف إلى إيجاد بيئة صفية محببة ومحفزة للتعلم بما تحتويه من عناصر شيقة وألوان جذابة.

كما تفقد الوفد مدرسة الفارابي واطلع على "برنامج مهارة" والذي يستهدف طالبات الصف الثالث ويهدف إلى تعزيز مهارات القراءة والكتابة والإملاء في اللغتين العربية والإنجليزية.

وفي مدرسة بشير الريس تفقد الوفد "برنامج طموح" الذي يستهدف طلبة الثانوية العامة وهو عبارة عن محاضرات تحفيزية يتم فيها تطوير قدرات الطلبة، وتقديم أكبر قدر من الفائدة لطلبة الثانوية العامة بكافة فروعها، كما يركز على آليات المذاكرة السليمة واستخدام الخرائط الذهنية في التعليم ويعمل على تعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم.

كما افتتح الوفد مصلى مدرسة السيدة رقية الأساسية "ب" ضمن مبادرة "وبراً بوالدي" بتبرع كريم من آل عميرة.

وفي ختام الجولة تفقد الوفد مركز خدمة الجمهور واطلع على سير العمل وكافة المهام التي تنفذ في مجال تسهيل تقديم الخدمات للجمهور والمراجعين وخاصة الطلبة.

وخلال استضافته في مقر المديرية رحب الدلو بالوفد الزائر وثمن جهودهم المبذولة في متابعة الميدان أولاً بأول، لافتاً إلى أن المديرية ترعى جميع الطلبة بشكل عام وتنفذ العديد من الأنشطة والبرامج للارتقاء بهم وبمستوياتهم العلمية والتعليمية بهدف تنمية وصقل مواهبهم.

