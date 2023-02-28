تعليم غرب غزة يختتم مسابقة اللياقة البدنية

غزة- وكالة الراي

اختتمت مديرية التربية والتعليم غرب غزة مسابقة اللياقة البدنية لطلبة المدارس الأساسية للبنين، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتشجيع النشاط الرياضي بين الطلاب وتعزيز ثقافة اللياقة البدنية لديهم.

وحضر اختتام المسابقة د.جواد الشيخ خليل، ومسير قسم الأنشطة أ.محمد كباجة، وأ.جمال بدوي مشرف النشاط الكشفي والرياضي، والعلاقات العامة والاعلام أ.مجدي الخطيب.

وشارك في المسابقة 3 طلاب من كل مدرسة من مختلف المدارس الأساسية، حيث تنافسوا في العديد من التحديات الرياضية المختلفة، مثل والجري والقفز وغيرها من التمارين الرياضية المفيدة للجسم.

وتميزت المسابقة بمستوى عالٍ من المنافسة والروح الرياضية العالية، حيث قدم الطلاب أداءً مميزًا ومثيرًا للإعجاب.

وأعربت مديرية التربية والتعليم غرب غزة عن فخرها واعتزازها بجميع الطلاب والطالبات الذين شاركوا في المسابقة وأثبتوا جدارتهم في اللياقة البدنية والرياضة.

وكان المركز الأول من نصيب مدرسة النيل الأساسية، بينما حل في المركز الثاني مدرسة لولوة القطامي أ، وحصلت مدرسة الزهاوي الأساسية على المركز الثالث.

وفي نهاية المسابقة تم توزيع الكؤوس وشهادات الشكر على الفرق الفائزة.

