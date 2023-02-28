تعليم شرق خان يونس يُنظم مسابقتي النشيد الفردي والدبكة الشعبية

غزة - وكالة الراي

نظمت مديرية التربية والتعليم شرق خان يونس مسابقتي النشيد الفردي والدبكة الشعبية بحضور د. عبد القادر أبو فسيفس رئيس قسم العلاقات العامة، أ. عبد الله عبد الغفور مشرف النشاط الثقافي، أ. تامر بريكة مشرف النشاط الكشفي.

بدوره، أوضح عبد الغفور أن مسابقتي النشيد الفردي والدبكة الشعبية تكشف المهارات الإبداعية التي يتمتع بها طلبة المدارس في مجال الإنشاد والدبكة، مشيرًا إلى أن المسابقتين تتطلب من المشاركين فيها مهارات عالية وأداء مميّز، وبين أن هذه المسابقتين تندرج ضمن خطة وزارة التربية والتعليم؛ وتهدف إلى تعزيز التراث والثقافة الوطنية والانتماء في نفوس طلبة المدارس.

