"بلدية غزة" توقع مذكرة تفاهم مع الصليب الأحمر لتحسين خدمات مركز الأطراف

غزة- وكالة الراي

وقع رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج مع نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة نيكولا، مذكرة تفاهم مشتركة لتحسين خدمات مركز الأطراف الصناعية والشلل التابع لبلدية غزة للعام 2023م، في إطار المساعي المبذولة لتقديم خدمات جديدة ومتطورة للمرضى وذوي الإعاقة.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية في مكتب رئيس البلدية وسط مدينة غزة في ميدان فلسطين، عضو المجلس البلدي د. جميل طرزي، ومدير المركز محمد دويمة، وعن اللجنة الدولية نائب رئيس البعثة الجديد ايميليو، ومدير برنامج الدعم النفسي خوان كارلوس، ومدير برنامج التأهيل د. أحمد موسى.

وأكد رئيس البلدية على أهمية الخدمات التي يقدمها مركز الأطراف الصناعية للمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف دمجهم في المجتمع المحلي، وتقديم خدمات الدعم النفسي والتأهيل الجسدي اللازم لهم، مشيرًا إلى الشراكة الحقيقية بين البلدية والصليب الأحمر في خدمة ذوي الإعاقة.

وأشاد بدور الصليب الأحمر في دعم ومساعدة مركز الأطراف على تقديم هذه الخدمات المهمة لذوي الإعاقة والعمل الدؤوب جنبًا إلى جنب مع إدارة المركز والبلدية لتجاوز كافة العقبات.

من ناحيته؛ شكر نائب رئيس بعثة الصليب الأحمر مجلس بلدية غزة على دعمه المتواصل لجهود مركز الأطراف الصناعية ومتابعته المستمرة للعمل وسعيه الدائم للارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة والمرضى، مؤكدةً أن الصليب الأحمر يسعى بالشراكة مع إدارة المركز على تطوير العمل.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الشراكة الدائمة بين مركز الأطراف الصناعية التابع للبلدية واللجنة الدولية الصليب الأحمر، بهدف تطوير العمل داخل المركز وتحسين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، والارتقاء بالكادر الفني والإداري.

يذكر أن مركز الأطراف الصناعية التابع لبلدية غزة أنشئ في عهد رئيس البلدية الراحل الحاج رشاد الشوا عام 1976، وهو يقدم الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة، وتم تطويره وتوسعته في عهد رئيس البلدية السابق م. رفيق مكي، لاستيعاب الزيادة في ذوي الإعاقة.

