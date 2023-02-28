قوات الاحتلال تهدم منزلاً في جبل المكبر شرق القدس

القدس المحتلة – وكالة الرأي :

هدمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، يعود لعائلة المقدسي إيهاب الحصيني.

وقالت مصادر مقدسية إن قوات الاحتلال اقتحمت جبل المكبر، وشرعت بهدم منزل عائلة إيهاب الحصيني الذي يقطنه هو وزوجته وطفلاه.

وكانت طواقم بلدية الاحتلال سلمت المقدسي إيهاب الحصيني أمرا بهدم منزله في بلدة جبل المكبر في منتصف الشهر الجاري، وأمهلته 21 يومًا لتنفيذ عملية الهدم، أو أن تقوم آلياتها بهدمه وتغرمه بتكاليف الهدم، إلا أنه رفض التنفيذ.

يذكر أن منزل عائلة الحصيني مقام منذ عام 2017، ومنذ ذلك الوقت وبلدية الاحتلال تلاحق العائلة، وتم مخالفتها مرتين، في المرة الأولى بمبلغ 45 ألف شيقل، ومثلها في المرة الثانية، وأجبرت العائلة على دفعهما.