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التشريعي يناقش تجويد الخدمات الصحية ويبحث شكاوى المواطنين

28 شباط / فبراير 2023 12:17

التشريعي يناقش تجويد الخدمات الصحية ويبحث شكاوى المواطنين
التشريعي يناقش تجويد الخدمات الصحية ويبحث شكاوى المواطنين

غزة - وكالة الرأي :

عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي جلسة استماع لوكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش، لمناقشة بعض القضايا التي تخص عمل الوزارة.

وترأس اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل، بحضور مقرر اللجنة النائب يوسف الشرافي، وأعضاؤها النائب خميس النجار، والنائب سالم سلامة، فيما رافق وكيل وزارة الصحة لفيف من المدراء العامين بالوزارة.

وناقشت اللجنة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية المتعلقة بوزارة الصحة، كما ناقشت آلية اعتماد تراخيص إجراء العمليات الجراحية من قبل الطب الخاص بوزارة الصحة.

واستعرضت وزارة الصحة إحصائية الأطباء العاملين وفق التخصص الطبي.

وبحثت لجنة التربية مع وكيل وزارة الصحة جملة من الشكاوى التي وردت إليها بخصوص وزارة الصحة، حيث جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات في العمل الصحي، والمضي في سياسة تجويد الخدمات الصحية.

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