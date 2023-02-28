"محيسن": تشكيل المجالس البلدية الشبابية نقلة نوعية في العمل الحكومي بغزة

غزة- وكالة الرأي

أكد رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة أن تشكيل المجالس البلدية الشبابية يُعد نقلة نوعية في العمل الحكومي في قطاع غزة، وخطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة السياسية للشباب الفلسطيني وحضورهم المجتمعي ومشاركتهم في صنع القرار.

وقال محيسن: "نعمل على تشكيل (25) مجلس شبابي بواقع مجلس لكل بلدية وهيئة محلية في قطاع غزة، وذلك بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الهيئة وزارة الحكم المحلي".

وأضاف: "يمثل أعضاء المجلس الشبابي للبلدية كافة الشباب المقيمين ضمن نفوذ البلدية الجغرافي والإداري ذكورًا واناثًا"، لافتًا إلى أن صلاحيات المجلس تتركز في عدة جوانب أبرزها ممارسة الأدوار القيادية والتعبير عن الآراء البناءة للمشاركة الإيجابية والمساهمة في صناعة القرارات، واقتراح الخطط والمشاريع والدراسات التنموية والمساهمة في تقديم التوصيات اللازمة لأي من الموضوعات المتعلقة بعمل الهيئة المحلية في سبيل تحقيق التنمية.

وتابع: "تم الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والفنية لتشكيل مجلس شبابي لبلدية بيت حانون، وبلدية النصر برفح، وبلدية الفخاري بخان يونس"، لافتًا إلى أن اختيار أعضاء المجالس تتم من خلال الترشح والاقتراع مع مراعاة تحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية في اختيار الأعضاء.

وأشار محيسن إلى أنه يتم تباعًا نشر إعلانات التسجيل للترشح لعضوية المجلس من خلال المنصات الإعلامية الخاصة بالبلديات، داعيًا الشباب للتسجيل والمشاركة ليكون لهم دور مؤثر في المجتمع الفلسطيني.

