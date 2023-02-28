مستشفى العيون يشهد عمليات زراعة القرنية و(5407) عملية جراحية

غزة- وكالة الرأي

شهد مستشفى العيون خلال عام 2022 عمليات زراعة القرنيات وذلك ضمن البرنامج الوطني لزراعة القرنيات والتي وصل عددها حتى كتابة هذا التقرير (72) عملية، من اجمالي 5407 عملية جراحية كان قد أجرتها الطواقم الطبية في مستشفى العيون منها العمليات الطارئة 97 حالة، وعمليات المهارات العليا 444، والعمليات الكبرى184، و عمليات حقن الأفاستين 2710، وذلك وفق التقرير السنوي الذى أعده قسم التخطيط والمعلومات.

وأظهر التقرير السنوي أن عدد المترددين على أقسام الطوارئ 113179 حالة والمترددين على العيادات الخارجية 54381، فيما سجل عدد حالات دخول المستشفى 284 حالة.

وبين التقرير أن عدد المرضى المترددين إلى العيادات التخصصية 54381 مريض ومتوسط عدد المرضى يوميا 226 حالة على العيادات، بينما سجلت الخدمات المقدمة في قسم الأجهزة التشخيصية 7316 خدمة. وعلى صعيد الخدمات الصيدلانية يوضح التقرير أنه تم تطبيق سياسة ترشيد استهلاك الأدوية في الأقسام والعيادة والخارجية والطوارئ وذلك لتعزيز الخدمات الصيدلانية المقدمة للمرض، والمتابعة السريرية من خلال تطبيق الصيدلية السريرية في أقسام المستشفى، الى جانب تجهيز ترولي الطوارئ في أقسام المستشفى المختلفة.

كما تم إعداد كرت خاص بالمرضى للأدوية التخصصية وذلك لتسهيل صرف الأدوية للمرضى والحد من تكرار صرف الدواء لنفس المريض، والمشاركة في إعداد البرتوكولات العلاجية للمرضى.

وعلى صعيد التحول الالكتروني ونظم المعلومات بين التقرير أنه تم العمل على تطوير نماذج العيادات التخصصية والانتهاء من حوسبة ملفات قسم الليزر بشكل كامل والبدء بالعمل الكترونيا، و حوسبة التقارير القضائية للمستشفى، وفتح خاصية استعراض الملف الطبي الالكتروني للأطباء في العيادة الخارجية، وتشكيل لجنة الملف الالكتروني.

أما الأرشفة والتحول الالكتروني ذكر التقرير أن تم سحب 90958 ملف وتعشيب 18568 ملف بواقع 306026 لترحيلهم للأرشيف المركزي. وحول المشاريع الإنشائية والتطورية أوضح التقرير أنه تم تزويد قسم العمليات بجهازmicroscope جراحي من الجهات المانحة، وقسم البصريات الطبية بجهاز Autorefractor Keratometer وعلى صعيد الوفود فقد شارك الوفد الطبي الكندي الممثل بالدكتور محمد عصفور وبالتنسيق مع وزارة الصحة وجمعية Med Global في فحوصات المرضى في عيادة الاستقبال والطوارئ كذلك فحوصات الأطفال والحول، كما قام وفد طبي فلسطيني من الداخل المحتل بالشراكة مع طواقمنا الطبية في تنفيذ 13 عملية جراحية معقدة منها عمليات الحول وزراعة العدسات للأطفال ممن يعانون من المياه البيضاء.

بالإضافة الى مشاركة وفد طبي فلسطيني ممثلا بالدكتور عاهد امطيرات من الداخل المحتل مع الطواقم الطبية في اجراء خمس عمليات جراحية زراعة صمام لتخفيف الضغط وزراعة العدسات للأطفال خلال زيارته الأولى في العام الماضي، أما الثانية فقام خلالها بإجراء فحوصات تشخيصية ل 11 مريض، ومشاركة وفد طبي فلسطيني ممثلا بالدكتور د محمد عكاوي في اجراء 16 عملية شبكية وصفت بالمعقدة. وحول تطوير الكوادر البشرية ذكر التقرير أنه تم انتهاء ابتعاث طبيبين أحدهما لتخصص متقدم في طب عيون الأطفال، وطبيب لتخصص فرعي نادر للحصول على جراحة الشبكية والسائل الزجاج.

كما و تم تنفيذ عدة دورات تدريبية خلال 2022 أبرزها دورة تدريبية لأطباء البورد حول البحث الصحي، و أخرى لكافة الطواقم العاملة حول مدونة السلوك الوظيفي، بالإضافة الى دورة تدريبية للأطباء ICD 10 ، ودورة تدريبية لمعظم الطواقم العاملة حول (السلامة المهنية) و دورة تدريبية للطواقم الطبية والتمريضية بعنوان حول الجراحة الآمنة ، و دورة BLS للطواقم التمريضية.

كما تم تنفيذ محاضرة علمية بعنوان مقاومة مضادات الميكروبات للطواقم الطبية والتمريضية الخاصة ( بطب وجراحة العيون)، دورة تدريبية للطواقم الطبية العنف المبني على النوع الاجتماعي ، أما قسم السلامة ومكافحة العدوى فقد نفذ دورة حول غسيل الأيدي الجراحي وتقنيات التعقيم داخل غرف العمليات لكافة الطواقم الطبية في المستشفى. ونفذ مستشفى العيون محاضرة توعوية تثقيفية بعنوان مقاومة مضادات الميكروبات للطواقم الطبية، وبرنامج تدريبي للفئات الطبية في الاسبوع العالمي لمكافحة العدوى.

ويعتبر مستشفى العيون الحكومي هو المستشفى الوحيد المرجعي والرئيسي لخدمات العيون في قطاع غزة ويخدم أكثر من 2 مليون نسمة في قطاع غزة ويقدم خدمات مختلفة في مجال طب وجراحة العيون بكل ما يشمل من إجراءات (تقييم، تشخيص، تطبيب، تدخلات جراحية، خطط علاجية) بالإضافة للخدمات التعليمية والتدريبية حيث أنه المركز التعليمي الوحيد المعتمد من المجلس الطبي، والمجلس العربي لتقديم برنامج الاختصاص في طب وجراحة العيون (البورد الفلسطيني) ويستقبل سنويا العشرات من المتدربين في جميع التخصصات المختلفة.