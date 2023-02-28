وكيل السياحة يتفقد أعمال الصيانة والترميم في سوق القيسارية

غزة- وكالة الرأي

تفقد وكيل وزارة السياحة والآثار د. محمد خلة وعدداً من المدراء العامين فيها أعمال الصيانة والترميم في سوق القيسارية المملوكي التاريخي.

وكان في استقبال الوكيل م. منير الباز مدير المشروع والمدراء التنفيذيون ممثلين عن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية التي تشرف على أعمال الصيانة والترميم.

واطلع الوكيل خلة على آلية ترميم سقف السوق والواجهتين الشرقية والغربية بما يحافظ على احياء هذا المعلم وصورته الأثرية كما كان في العهد المملوكي، مشيداً بدور الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وشركة شجر وبلدية غزة في التقدم بعجلة المشروع للأمام.

من جانبه، بين م. الباز لوكيل الوزارة مراحل سير العمل التي تم تحقيقها وفق الشروط العلمية الدولية للصيانة والترميم، وبناءاً على التراخيص والشروط الممنوحة من الوزارة، شاكراً لها دولارها في الحفاظ على المعالم التاريخية والأثرية في قطاع غزة.

