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مكافحة المخدرات برفح تُنظم محاضرات توعوية لطلاب الثانوية

28 شباط / فبراير 2023 01:11

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غزة- وكالة الراي 

نظم قسم التوعية بدائرة شرطة مكافحة المخدرات بشرطة محافظة رفح سلسلة محاضرات توعوية بعنوان "مخاطر المخدرات وتأثيرها المدمر على المجتمع" لطلاب مدرسة الدوحة الثانوية للبنين.

وذكر رئيس قسم التوعية المقدم وائل عواجة أن المحاضرات التوعوية استهدفت أكثر من 400 طالباً خلال 7 محاضرات، وشُرح خلالها النتائج المترتبة على تعاطي المخدرات وأثرها السلبي على أفراد الأسرة وعلى المجتمع بصورة عامة.

واستعرض المقدم عواجة خلال اللقاءات والمحاضرات أسباب الإدمان والسقوط في وحل المخدرات والنتائج المترتبة على تعاطيها، وطرق الوقاية والسلامة منها.

وأكد عواجة أن هذه المحاضرات تأتى انسجاماً وتحقيقًا لرؤية ورسالة الشرطة السامية لحماية الأجيال مـن آفة المخدرات والمســـــاهمة في بناء مجتمع صحي سليم.

تجدر الإشارة إلى أن أقسام التوعية في مكافحة المخدرات تنظم العديد من المحاضرات التوعوية والإرشادية لطلبة المدراس في إطار تعزيز وتحصين المجتمع، وبيان المخاطر والآثار السلبية على تعاطي المخدرات.

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