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بدعم من منظمة الصحة العالمية

"الصحة" تزود أقسام الطوارئ بأجهزة طبية ولوجستية

28 شباط / فبراير 2023 01:58

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غزة- وكالة الرأي

زودت دائرة طب الطوارئ بالإدارة العامة للمستشفيات أقسام الطوارئ بالمستشفيات بأجهزة طبية تشمل 12 جهاز تخطيط قلب و15 جهاز شفط حائط، الى جانب الدعم اللوجستي الذي ضم يافطات مضيئة يافطات ارشادية على مدخل قسم الطوارئ و15 جهاز كمبيوتر و30 طابعة، والذي يأتي ضمن مشروع دعم وتطوير اقسام الطوارئ.

وأوضح د.محمد العطار مدير طب الطوارئ أن الهدف من اليافطات المضيئة تسهيل توجيه المراجعين إلى أقسام الطوارئ، وتحسين الوجه الجمالي للخدمة، ومستوى الرضى للمترددين على اقسام الطوارئ، بما يسهم في تجويد الخدمة المقدمة للمرضى وتحسين بيئة العمل، لافتا الى أنه تم تركيب (٦) يافطات مضيئة كبيرة الحجم الى جانب تركيب ٤ يافطات إرشادية مضيئة صغيرة الحجم.

ووجه د.العطار شكره لمنظمة الصحة العالمية التي تواصل دعم أقسام الطوارئ لتحسين بيئة العمل من أجهزة طبية ومستهلكات وأسرة ودورات تدريبية.

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