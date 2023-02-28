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أسير قاصر يتعرض لتعذيب شديد أثناء تحقيق الاحتلال معه

28 شباط / فبراير 2023 01:59

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - وكالة الرأي :

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل التحقيق القاسي الذي تعرض له الأسير القاصر يزن حمزة عفانة (16 عاما)، بعد زيارة محامي الهيئة أحمد صيام له في سجن مجدو.

وأوضحت، أن جيش الاحتلال اقتحم بيته الواقع في صور باهر، حيث شرع الجنود بتفتيش البيت والعبث بمحتوياته، ثم اعتقلوا يزن واقتادوه إلى المسكوبية.

وذكرت أن التحقيق معه استمر 18 يوما، تعرض خلالها للتعذيب والضرب، إذ قام المحققون بضرب رأسه بالحائط، ما أدى إلى إصابته بجروح في جبينه، كما تعمدوا الدوس على يديه المكبلتين بالأصفاد، وإطفاء السجائر في وجهه.

ومن المفترض أن تُعقد جلسة محاكمة للأسير بتاريخ السابع من آذار القادم.

يذكر أن هناك 160 طفلا وقاصرا، يقبعون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، موزعين على 3 سجون (عوفر، ومجدو، والدامون)، يتعرضون للتعذيب والمحاكمات الجائرة، والمعاملة غير الإنسانية، التي تنتهك حقوقهم الأساسية، وتهدد مستقبلهم بالضياع، بما يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية الطفل.

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