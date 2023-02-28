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الإدارة العامة للتجارة والمعابر تصدر احصائية حركة المعابر خلال أسبوع

28 شباط / فبراير 2023 02:39

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غزة- وكالة الراي 
أصدرت الإدارة العامة للتجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد الوطني احصائية عملها لحركة المعابر خلال الفترة الممتدة من 21 فبراير 2023حتى 27 فبراير 2023.

وقالت الإدارة، إنه تم خلال الأسبوع استيراد 2642 شاحنة محملة بالسلع والبضائع عبر معبري كرم أبو سالم ورفح التجاري، موضحاً أنه تم استيراد 1699شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، و943 شاحنة عبر معبر رفح التجاري محملة بالمواد الغذائية والانشائية والمحروقات.

وأشار التقرير إلى أنه تم تصدير 198 شاحنة محملة بحديد الخردة والاثاث والخضار عبر معبري كرم أبو سالم ومعبر رفح التجاري،  أنه تم إدخال 243 شاحنة محروقات موزعة ما بين معبر كرم أبو سالم 129 شاحنة ومعبر رفح 144 شاحنة.

وذكر التقرير أن عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم خلال الأسبوع بلغ 5 أيام، بينما بلغ عدد أيام العمل في معبر رفح التجاري 3 أيام.

وعلى صعيد معبر بيت حانون، تم ادخال, 16,811جرام من الذهب والمجوهرات، وتصدير 7,477 جرام.
 

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