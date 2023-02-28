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الرقابة المدنية تنظم حفلاً لتكريم موظفين بلغوا سن العطاء

28 شباط / فبراير 2023 03:30

الرقابة المدنية تنظم حفلاً لتكريم موظفين بلغوا سن العطاء
الرقابة المدنية تنظم حفلاً لتكريم موظفين بلغوا سن العطاء

غزة - وكالة الرأي:

نظمت الإدارة العامة للرقابة المدنية في وزارة المالية حفلاً لتكريم الموظفين المتقاعدين (حيدر حماد، فريد أبو لحية، سليمان سمارة)، وذلك في قاعة نقابة المحاسبين. وبحضور وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين وعدد من المدراء العامون ولفيف من الموظفين وذويهم.

وأوضح وكيل الوزارة عوني الباشا أن التكريم تعبير عن الشكر والامتنان والعرفان لزملاء بلغوا سن العطاء، وبذلوا جهداً كبيرا خلال فترة عملهم داخل وزارة المالية، وكان لهم إسهامات كبيرة في تقديم خدمات نوعية للمواطنين.

وثمن وكيل الوزارة المساعد إبراهيم صيام دور الموظفين المتقاعدين على جهودهم الكبيرة التي بذلوها خلال سنوات عملهم في الوزارة وخدمة الوطن والمواطن متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم بعد بلوغهم سن العطاء.

ودعا الموظفون المتقاعدون زملائهم بوزارة المالية للإخلاص والتفاني بالعمل، وتطوير الخدمات وتجويدها، وتعزيز مهاراتهم العلمية والعملية بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للجمهور، مقدمين شكرهم للإدارة العامة للرقابة المدنية لإقامتها هذا الحفل.

وتخلل الحفل العديد من الفقرات المتنوعة، بالإضافة لفقرات التكريم التي تخللها تقديم شهادات شكر وتقدير ودروع التميز والعطاء.

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