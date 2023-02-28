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الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ

28 شباط / فبراير 2023 04:00

الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ
الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ

غزة - وكالة الرأي:

نشرت الهيئة العامة للمعابر في وزارة الداخلية والأمن الوطني، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء.

وأشارت الهيئة إلى أن السفر سيُخصص غدًا للمسافرين ضمن الحافلة الرابعة من كشف المسافرين رقم (2023/8)، إضافة للمسافرين في الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/8).

وأكدت، على أهمية تواجد المسافرين في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، لافتةً إلى أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت الهيئة إلى عدم السماح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت المواطنين المسافرين إلى ضرورة إحضار كل مسافر بطاقة هويته، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في محافظات قطاع غزة.

ونوهت إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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