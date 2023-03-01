خبراء يحذرون من تخزين البطاطس و الخيار في الثلاجة

حذر الخبراء منذ عدة سنوات من تخزين البطاطس في الثلاجة، قائلين إنها قد تشكل خطر الإصابة بالسرطان.

لكنهم الآن غيروا موقفهم قائلين إنه ليس جيدا فحسب، بل سيجعل البقع تدوم لفترة أطول وتقلل من الهدر.

في غضون ذلك، يقول العلماء إن الطماطم والخيار يجب إبعادهما عن الثلاجة.

وكان يعتقد سابقا أن تخزين البطاطس النيئة في درجات حرارة منخفضة أدى إلى تكوين سكريات إضافية، تتحول إلى مادة الأكريلاميد المسببة للسرطان عند قلي البطاطا أو تحميصها أو خبزها. لكن مجموعة المستهلك "Which؟" قامت الآن بتحديث نصائحها في ضوء أحدث أبحاث وكالة معايير الأغذية. وقالت خبيرة التغذية شيفالي لوث، في "Which؟": "تغيرت النصائح حول البطاطس. يقول الخبراء الآن إن تخزين البطاطا في الثلاجة - التي كان يُعتقد سابقا أنها تشكل خطرا على الصحة - طريقة جيدة لتحقيق أقصى استفادة منها، خاصة إذا كنت لن تستخدمها على الفور".

وقالت: "لن يدرك الكثير من الناس أنه يمكن أن يجعل الخبز تالفا ويقصر من جاذبية الموز أو الطماطم". وتغير درجات الحرارة الباردة قوام الطماطم وتمنع الإنزيمات التي تمنحها نكهة، لكن ثلثي الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع من قبل "Which؟"، خزنوها في الثلاجة.

وقالوا إن الثلاجة ضارة بالخيار، فهي تجعلها طرية، والموز الذي يتحول إلى اللون الأسود، والخبز الذي يجف. ومن الأفضل تخزين الأرغفة في كيس من القطن أو البلاستيك القابل لإعادة الاستخدام. ويجب حفظ البصل والثوم داخل خزانة جافة ومظلمة.

وهناك فن لتنظيم الطعام في الثلاجة. الرف العلوي هو الأكثر دفئا والأفضل للأطعمة الجاهزة مثل الجبن. والرفوف الوسطى أكثر برودة وجيدة للبيض والحليب وبقايا الطعام. الرف السفلي هو الأبرد، وهو مثالي لتخزين اللحوم النيئة والدواجن والأسماك.

وتعتبر الفاكهة والخضروات جيدة في الأدراج الموجودة في الأسفل - لكن يجب فصلها عن بعضها لأن الفاكهة تنتج غازا يسمى الإيثيلين، ما يؤدي إلى تسريع تلف الخضروات.

المصدر: ديلي ميل