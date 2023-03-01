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كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الخميس

01 آذار / مارس 2023 08:33

أرشيف
أرشيف

غزة - وكالة الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الخميس.

وطالبت الهيئة المسافرين التواجد س 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.

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