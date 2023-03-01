كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الخميس

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الخميس.
وطالبت الهيئة المسافرين التواجد س 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
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01 آذار / مارس 2023 08:33
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