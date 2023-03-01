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طبيبة تكشف أعراض وطرق الوقاية من ارتفاع مستوى ضغط الدم

01 آذار / مارس 2023 08:38

طبيبة تكشف أعراض وطرق الوقاية من ارتفاع مستوى ضغط الدم
طبيبة تكشف أعراض وطرق الوقاية من ارتفاع مستوى ضغط الدم

أعلنت الدكتورة ألينا خريبكوفا اختصاص أمراض القلب والأوعية الدموية أن ضيق التنفس والصداع قد يشير إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم.

وتشير الدكتورة في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" إلى أن نتائج دراسات أظهرت ارتفاع الطلب على أدوية تخفيض مستوى ضغط الدم، ما يشير إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة.

وتقول: "قد يشير ارتفاع مستوى ضغط الدم الثابت (13080 ملم عمود زئبق وأعلى) إلى وجود مشكلة في القلب والأوعية الدموية- ارتفاع ضغط الدم الشرياني. وحوالي نصف المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يدركون ذلك: لأنه على عكس الصور النمطية، لا يؤثر ارتفاع ضغط الدم دائما في رفاهية الشخص. قد يعاني بعض الأشخاص من صداع وضيق في التنفس ونزيف في الأنف ، لكن هذه المظاهر ليست محددة للمرض".

وتنصح الطبيبة بضرورة قياس مستوى ضغط الدم بعد سن 18 بصورة دورية ولو مرة واحدة في السنة. لأن الأشخاص الذين لديهم أقارب يعانون من امراض القلب والأوعية الدموية عليهم قياس مستوى ضغط الدم عدة مرات في السنة.

وتقول: "ارتفاع ضغط الدم مرض مزمن. والأمراض المزمنة تتطلب رعاية طبية مستمرة حتى إذا حقق المريض هدأة".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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