لليوم الـ16: الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة السجون

الداخل المحتل - وكالة الرأي:

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 16 على التوالي، خطوات العصيان ضد إجراءات الوزير المتطرف "بن غفير".

وضمن خطواتهم المتصاعدة والمُقرة اليوم الأربعاء، ينفذ الأسرى خطوة "الإرباك الليلي"، والمتمثلة بالطرق على الأبواب والتكبير عند الساعة الـ 10 مساءً، وفقاً لتصريح سابق لـ" وكالة الرأي" من قبل وزارة الأسرى والمحررين.

وكان الأسرى أغلقوا يوم أمس، الأقسام، حيث توقفت جميع مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية التي تحكمها أنظمة السجن، كما ارتدى الأسرى زيّ (الشاباص)، في رسالة مستمرة على استعدادهم للمواجهة الجماعية، وذلك ضمن مسار الاستمرار في الاستعداد لمعركة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان: (بركان الحرّيّة أو الشهادة)، كما تعمدوا التأخر في الخروج إلى "البوسطة" حتى الساعة الثامنة صباحًا.