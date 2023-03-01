ترحيل 240 طناً من النفايات في المكبات العشوائية بدير البلح

دير البلح - وكالة الرأي:

يواصل صناع الجمال ببلدية دير البلح جمل وترحيل النفايات من مناطق المدينة سيما المكبات العشوائية والتخلص منها للحفاظ على بيئة سليمة خالية من الأمراض، وأفاد ساري الطواشي رئيس قسم النظافة أنه تم جميع وترحيل 240 طن من النفايات من المكبات العشوائية بالمدينة خلال الأسبوع.

وبين أن الترحيل شمل المكبات العشوائية في المسارات الأربعة الشمالية، الجنوبية، الشرقية والغربية حيث شمل المسار الشمالي مناطق أبراج أبو أسد ومنطقة نطط والأبراج، الكلية، ومنطقتي البصة وعكلية، فيما شمل المسار الغربي مناطق خط البحر الرشيد والتجمعات الناتجة من الأرضي الزراعية.

وأضاف: كما شمل الترحيل مناطق المشاعلة والبركة في المسار الجنوبي، ومناطق المسار الشرقي لتشمل منطقة أبو عريف صلاح الدين والمنطقة الصناعية.

وأكد سعي البلدية للتخلص من المكبات العشوائية لافتاً لجهودها المتواصلة للحد منها وفق الإمكانات المتوفرة، موجهاً دعوته للمواطنين بعدم إلقاء النفايات في الأماكن العشوائية والالتزام بوضعها في الحاويات.