الإعلام الحكومي: أكثر من 70 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية

غزة - وكالة الرأي:

سجل المكتب الإعلامي الحكومي انتهاكات الاحتلال "الإسرائيلي" والاعتداء على حرية الصحفيين الفلسطينيين خلال شهر فبراير 2023، والتي بلغت(70) انتهاكاً، منها (67) انتهاكاً من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومشاركة إدارات مواقع التواصل الاجتماعي في محاربة المحتوى الفلسطيني، يقابله(3) انتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وحول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين، رصدت وحدة الرصد والمتابعة بالمكتب الإعلامي الحكومي، في تقريها خلال شهر فبراير 2023أكثر من "5" حالات اعتقال واستدعاء، واحتجاز وتأجيل محاكمة بحق كل من: اعتقال الصحفي أحمد حبابة الكسواني، واستدعاء وتحقيق مع الصحفي كريم خمايسة، واحتجاز الصحفي محمد سمرين داخل مركبته واستخدامه كدرع بشري، وإبقاء الحبس المنزلي مع تأجيل محاكمة الصحفية لمى غوشة إلى 21 مارس/ آذار المقبل.

كما سجلت وحدة الرصد، اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه على عشرات من الصحفيين، والتي بلغت"26 "صحافياً، بينهم اثنان من قطاع غزة، واستهدافهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السامة، وضربهم على جميع أنحاء جسدهم، ودفعهم، وسحلهم، عدا عن تعرض عدد من الصحفيين للدهس من قبل مركبات المستوطنين، واستخدامهم كدروع بشرية وشتمهم بألفاظ نابية .

إلى ذلك، منعت قوات الاحتلال بالشراكة مع المستوطنين، أكثر من" 31 "من الصحفيين عن تغطية الأحداث في القدس المحتلة ونابلس وجنين ومدينة الخليل وأريحا والداخل المحتل، وعرقلت أداء مهامهم الإعلامية واستخدمت عدد منهم كدروع بشرية وتهديد بعضهم من قبل المستوطنين، لحجب جرائم الاحتلال وما يرتكبه بحق الشعب الفلسطيني.

محاربة المحتوى

وبشأن انتهاكات مواقع التواصل الاجتماعي ومحاربة المحتوى الفلسطيني، وثقت وحدة الرصد والمتابعة أكثر من”5 ” انتهاكات بعد أن أغلقت وقيدت حسابات، وحظرت إدارة الفيس بوك صفحة إذاعة القدس، وشبكة فلسطين الإخبارية باللغتين العربية والانجليزية، ووكالة معا مرتين.

وحول الانتهاكات من قبل أجهزة الامن الفلسطيني ومجهولين بالضفة الغربية والداخل المحتل، سجلت وحدة الرصد والمتابعة خلال شهر فبراير 2023 أكثر من(3) حالات.

تفاصيل الانتهاكات الإسرائيلية التي رصدتها وحدة الرصد والمتابعة بحق الصحفيين خلال شهر فبراير-شباط 2023

1/2/2023: أصيب ثلاثة صحفيين بجروح متفاوتة جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي على كلٍ من: طاقم قناة "رؤيا" الذي ضمّ المراسل حافظ صبرا، والمصوّر محمود فوزي، ومصوّر وكالة "J-media" ليث جعار، لمنعهم عن تغطيتهم اقتحامها لمخيم جنين.

1/2/2023: منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مصوّر قناة "الجزيرة مباشر" أحمد الحلايقة أثناء إعداده تقريراً صحافياً في بلدة بيت أمّر قرب مدينة الخليل، حول التوتر المستمر بينها وبين أهالي البلدة.

2/2/2023: أصيب مصوّر وكالة الأنباء الرسمية "وفا" أيمن نوباني برصاصة معدنية مغلّفة بالمطّاط أصابته في فخذه، أطلقتها عليه قوات الاحتلال لمنعه من تغطية اقتحامها لقرية دوما جنوب نابلس وهدم بيوت الأهالي.

4/2/2023: احتجزت قوات الاحتلال الصحفي محمد سمرين داخل مركبته، ومنعته من تغطية أحداث المواجهات في مدينة أريحا، واستخدمته كدرع بشري.

7/2/2023: استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي كريم خمايسة مراسل موقع فلسطين تايمز للمقابلة في تحقيق عوفر.

8/2/2023: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي في تلفزيون فلسطين أحمد حبابة، أثناء مروره على حاجز عسكري قرب القرية، وهو من قرية بيت إكسا، شمال غرب القدس المحتلة.

10/2/2023: اعتدت قوات الاحتلال على الصحفيين في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة وأجبرهم على التراجع، ومنعتهم من التغطية.

10/2/2023 حذفت إدارة الفيس بوك صفحـة "إذاعة صوت القدس" والتي تضم حوالي نصف مليون متابع، يأتي هذا الحذف بالتعاون مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتضييق الخناق على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في الفضاء الرقمي.

13/2/2023: أصيب الصحفي وائل سلايمة بالرصاص المعدني أطلقتها عليه قوات الاحتلال، جراء منعه ومنع عدد من الصحفيين من التواجد في حي جبل المكبر جنوب المسجد الأقصى للتغطية وأطلقت عليهم قنابل الغاز السامة.

13/2/2023: أصيب 6 صحفيين بالاختناق الشديد، جراء استهدافهم ثلاث مرات متتالية من قبل قوات الاحتلال رغم ارتدائهم ملابس السلامة المهنية التي تدل على هويتهم الصحافية، وهم مراسل "شبكة قدس" الإخبارية عبد الله بحش، ومراسل فضائية "النجاح" عمير استيتية، ومصوّر وكالة "J-Media" أشرف محمود أبو شاويش، والمصوّر الحرّ جهاد بدوي، وطاقم تلفزيون "فلسطين" الذي ضم المراسل بكر عبد الحق، والمصوّر ياسر حبيشة، بهدف عرقلة عملهم ومنعهم من تغطية الاقتحام.

14/2/2023: أجّلت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المحتلة، محاكمة الصحفية المقدسية لمى غوشة (30 عاماً)، إلى 21 مارس/ آذار المقبل، وأبقت عليها قيد الحبس المنزلي. وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد قدمت العام الفائت، لائحة اتهام ضدّ غوشة، وطالبت بإبقائها رهن الاعتقال، حتّى انتهاء الإجراءات القانونية ضدها، بتهمة استخدام حسابها على" الفيس بوك" بالتحرّض على العنف.

15/2/2023: أغلقت إدارة فيس بوك صفحـة "الحملـة العالميـة للعـودة إلى فلسـطين" باللغـة العربيـة بعـد أن بلــغ عــدد متابعيهــا حــوالي المليــون ومئــة ألــف، وذلــك بذريعــة منشــور لأحــد أطفــال فلســطين يقــف فيــه أمــام صــورة والــده الشــهيد ويدعــو للتضامــن مــع الشــعب الفلسطيني.

15/2/2023: عرقلت قوات الاحتلال عمل الصحفي حمد طقاطقة، ومنعته من تغطية الأحداث في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

15/2/2023: منعت قوات الاحتلال، مصوّر وكالة "الجرمق الإخباري" عبد الله إبراهيم من التصوير، خلال تغطيته هدم الجرافات الإسرائيلية أحد المنازل في مدينة عكا.

18/2/2023: حذفت إدارة الفيس، صفحة شبكة فلسطين الإخبارية باللغتين العربية والانجليزية، وهي الصفحة الرئيسية للشبكة، وعليها 220 ألف متابع، في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني.

20/2/2023: تعرض موقع وكالة معا الإخبارية للحجب لساعات ناتج عن عملية قرصنة، في حين لا تزال صفحتها الرئيسية على منصة الفيس بوك وعليها حوالي 2 مليون وربع المليون متابع عرضة للعقوبات بسبب سلسلة تقييدات.

22/2/2023: أصيب 3 صحفيين بجروح متفاوتة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومنعتهم من تغطية الأحداث بمدينة نابلس بالضفة المحتلة، وهم عمير استيتية، بشظية في الأذن، ومحمد الخطيب مراسل تلفزيون فلسطين برصاصة في اليد، وأحمد خلف، بحالة اختناق.

22/2/2023: اعتدت قوات الاحتلال على مصور صحفي خلال تغطيته مواجهات بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

24/2/2023: أصيب الصحافيان حسن صليح بقنبلة غاز في كتفه، وهاني الشاعر مراسل وكالة صفا الإخبارية، بالاختناق جراء استهدافهم بالرصاص الحي وقنابل الغاز السامة من قبل قوات الاحتلال التي عمدت لمنع عدد من الصحفيين الذي أصيب بعضهم بالاختناق من تغطية المسيرات الغاضبة شرق خانيونس جنوب القطاع.

24/2/2023: أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل صوت وغاز تسببت باختناق بعض الصحفيين لمنعهم من تغطية المواجهات في بيت امر شمال الخليل.

25/2/2023: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفي جهاد بركات وعدد من الصحفيين، خلال تغطيته قمع الاحتلال للمسيرة الاحتجاجية على إقامة بؤرة استيطانية قرب قرية رمون شرق رام الله.

26/2/2023: منعت قوات الاحتلال الصحفيين والطواقم الصحفية من تغطية الأحداث في حوارة بنابلس، وعرقلت عمل مراسل قناة الغد خالد بدير.

25/2/2023: اعتدت قوات الاحتلال على الصحفي ناصر اشتية خلال تغطيته احداث بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان في مدينة نابلس.

27/2/2023: تعرض عدد من الصحفيين الفلسطينيين والأجانب لمحاولة دهس من قبل المستوطنين في بلدة حوارة، من بينهم الصحفي مصور الوكالة الأوروبية علاء بدارنة ومراسل قناة الغد خالد بدير، حيث ترجل مستوطن من مركبته وحاول الاعتداء على الصحفيين أثناء تغطيتهم الأحداث في بلدة حوارة بنابلس، ثم حاول صدم مركبة أحد الصحفيين.

28/2/2023: الاحتلال يمنع الصحفيين من الدخول لتغطية الأحداث في مدينة أريحا، وتغلق كافة مداخل المدينة.

تفاصيل الانتهاكات الداخلية الفلسطينية

1/2/2023: حقّق جهاز المخابرات الفلسطيني في مدينة رام الله، مع مصوّرَي قناة "الجزيرة مباشر" محمد سمرين ومحمد تركمان، بعد يوم على استدعائهما هاتفياً، على خلفية تحويل مالي تلقّياه من القناة عبر شركة صرافة دولية.

10/2/2023: تعرض الصحفي الحر حسن شعلان، لتهديدات مباشرة على حياته عبر رسائل نصية وصلت إلى هاتفه من قِبل مجهولين، على خلفية عمله الصحفي، في باقة الغربية بمنطقة المثلّث.