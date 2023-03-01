تعليم شرق غزة يكرم طالبين لفوزهما في مسابقة المؤذن الصغير

غزة - وكالة الرأي

كرمت مديرية التربية والتعليم شرق غزة الطالب عبد الرحمن الحفناوي من مدرسة الحرية الأساسية للبنين والطالب عمر الحلو من مدرسة عبد الرؤوف الشريف الأساسية للبنين، وذلك لفوزهما وحصولهما على المركزين الثاني والثالث على مستوى العالم الإسلامي في مسابقة المؤذن الصفير التي نظمتها دولة قطر الكترونياً .

جاء ذلك، خلال الزيارة التي قام بها وفد من المديرية برئاسة أ. مازن نور الدين مدير تعليم شرق غزة للمدرستين لتكريم الطالبين حيث كان في استقبالهم مديري المدرستين أ. أشرف عزام مدير مدرسة الحرية و أ. فؤاد الجزار مدير مدرسة عبد الرؤوف الشريف.

وقدم نور الدين التهنئة والتبريكات للطالبين الحفناوي والحلو ولمدرستيهما وذويهما على هذا الإنجاز مبيناً أن مديريته تزخر بالعديد من الطلبة الموهوبين والمبدعين