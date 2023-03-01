أوقاف الوسطى تنظّم أمسية دعوية بعنوان (حياة القلوب 3)

الوسطى - وكالة الرأي

نظّمت مديرية أوقاف المحافظة الوسطى، بالتعاون مع الدائرة الدعوية بمخيم المغازي في المحافظة أمسية دعوية إيمانية بعنوان (حياة القلوب 3)؛ بهدف الوقوف على المقاصد والحكمة من رحلة الإسراء والمعراج، بمشاركة مدير المديرية أ. سمير أبو مسلم، ولفيف من الدعاة والقراء والمنشدين.

و أكّد مسلم أن الله تعالى أراد تكريم النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) برحلة الإسراء والمعراج بعد وفاة عمه (أبو طالب) وزوجته خديجة بنت خويلد، مشيرًا إلى أن الرحلة شهدت قدرة إلهية عالية في الانتقال من عالم الأرض إلى عالم السماء، والوصول إلى سدرة المنتهى، والعودة إلى المسجد الحرام.

يُذكر أن اللقاء تخلّله الكلمة الحسنة والموعظة الإيمانية وحديث الدعاة حول تجاربهم الدعوية؛ من أجل إحياء القلوب، وتحفيز النفوس نحو ما يحبّه الله تعالى ويرضاه.