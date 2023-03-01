وكالة الرأي الفلسطينية عمل خانيونس تباشر التحقيق بحريق مصنع حلويات وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تنفذ محاضرة علمية لمواجهة تحديات العصر وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تُكرّم كوكبة من المشاركين في دورات الأحكام المتنوعة وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلامي الحكومي" يبحث سبل التعاون المشترك مع ديوان الموظفين وكالة الرأي الفلسطينية العمل التعاوني تنظم دورة للمهتمات بتأسيس جمعيات تعاونية غذائية وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: دائرة القياس تجري 175 زيارة تفقدية بسوق الشيخ رضوان وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني لـ" الرأي": تهالك المعدات يؤثر على عمل الجهاز وكالة الرأي الفلسطينية جودة البيئة تناقش تقييم الوضع البيئي للمنطقة الصناعية "كارني" وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تنظّم أمسية دعوية بعنوان (حياة القلوب 3) وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يكرم طالبين لفوزهما في مسابقة المؤذن الصغير
أخبار » الأخبار الحكومية

أوقاف الوسطى تنظّم أمسية دعوية بعنوان (حياة القلوب 3)

01 آذار / مارس 2023 11:33

أوقاف الوسطى تنظّم أمسية دعوية بعنوان (حياة القلوب 3)
أوقاف الوسطى تنظّم أمسية دعوية بعنوان (حياة القلوب 3)

الوسطى - وكالة الرأي

نظّمت مديرية أوقاف المحافظة الوسطى، بالتعاون مع الدائرة الدعوية بمخيم المغازي في المحافظة أمسية دعوية إيمانية بعنوان (حياة القلوب 3)؛ بهدف الوقوف على المقاصد والحكمة من رحلة الإسراء والمعراج، بمشاركة مدير المديرية أ. سمير أبو مسلم، ولفيف من الدعاة والقراء والمنشدين.

و أكّد مسلم أن الله تعالى أراد تكريم النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) برحلة الإسراء والمعراج بعد وفاة عمه (أبو طالب) وزوجته خديجة بنت خويلد، مشيرًا إلى أن الرحلة شهدت قدرة إلهية عالية في الانتقال من عالم الأرض إلى عالم السماء، والوصول إلى سدرة المنتهى، والعودة إلى المسجد الحرام.

يُذكر أن اللقاء تخلّله الكلمة الحسنة والموعظة الإيمانية وحديث الدعاة حول تجاربهم الدعوية؛ من أجل إحياء القلوب، وتحفيز النفوس نحو ما يحبّه الله تعالى ويرضاه.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كلية مجتمع الأقصى "تنفذ مبادرة اجتماعية لرسم جداريات فنية بحديقة نماء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟