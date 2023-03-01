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أوقاف غزة تُكرّم كوكبة من المشاركين في دورات الأحكام المتنوعة

01 آذار / مارس 2023 12:07

أوقاف غزة تُكرّم كوكبة من المشاركين في دورات الأحكام المتنوعة
أوقاف غزة تُكرّم كوكبة من المشاركين في دورات الأحكام المتنوعة

غزة - وكالة الرأي

كرّم قسم القرآن الكريم بمديرية أوقاف غزة، كوكبة من المشاركين في دورات الأحكام (قراءات، تأهيلية، عليا، تأهيل سند، سند) في المحافظة، وذلك بعد اجتيازهم الاختبارات النظرية والعملية الخاصة بالدورة.

وأوضح رئيس شعبة القراءات أ. أحمد أبو راس، أن القسم افتتح أكثر من 20 دورة أحكام متنوعة في مساجد المحافظة، مشيرًا إلى أن المديرية تخصّص جزءًا كبيرًا من أنشطتها وفعالياتها للقرآن الكريم خلال عام 2023م.

وأضاف: "إن وزارة الأوقاف أخذت على عاتقها تعليم جميع شرائح المجتمع أصول الدين وأساسيات التلاوة والتجويد"، مشيدًا بجهود القائمين على الدورات القرآنية المختلفة، والتي تساهم في الارتقاء بملف القرآن الكريم.

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