السياحة تقدم خدمة الإرشاد لـ 1673 زائراً للمواقع الأثرية خلال فبراير

غزة - وكالة الرأي

أكدت وزارة السياحة والآثار أنها استقبلت 1673 زائراً للمواقع الأثرية في قطاع غزة خلال شهر فبراير المنصرم في سعيها المتواصل لنشر الوعي بفلسطين وتاريخها.

وبين مدير عام الإدارة العامة للآثار والتراث الثقافي د جمال أبوريدة أن الوزارة استقبلت الزوار بشتى فئاتهم ما بين وفود أجنبيه كوفد الاتحاد الأوروبي في زيارته للكنيسة البيزنطية، وجهات رسمية محلية كالهيئة العامة للشباب والثقافة ومؤسسات تعليمية ومجتمعية، وقدمت لهم شرحاً عن المعالم الأثرية في غزة.

يشار إلى أن الوزارة كانت أظهرت في إحصاءاتها خلال العام المنصرم استقبالها لأكثر من 70 ألف زائر بواقع 200 كل يوم، في دلالة منها على تمسكها برسالتها في إيصال الوعي بأصالة فلسطين للجميع.