الصحة تسعى لتطوير دليل وحدة المريض لتعزيز الخدمات المقدمة

غزة - وكالة الرأي

أكد مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة الصحة محمود حماد، أن تطوير دليل وحدة المريض سيسهم في رفع مستوى وفعالية جودة الخدمات الصحية المقدمة في كافة مرافق وزارة الصحة بما يحقق رضا الجمهور خلال اجتماعه بأعضاء لجنة تحسين وحدة المريض.

وبين أ.حماد أن لجنة تحسين وحدة المريض، تهدف لدراسة وتطوير دليل وحدة المريض في الأقسام العامة والتخصصية وإنجازه بصورته النهائية مشتملا على كافة المعايير والمسؤوليات والاحتياجات ليكون مرجعية للعمل والتقييم بوزارة الصحة وذلك لضمان حقوق وواجبات المرضى.

وشدد المجتمعون على الدور الفعال والمشترك للإدارة العامة للشؤون الادارية والإدارة العامة للتمريض بالتعاون مع الادارة العامة للهندسة والصيانة من خلال المتابعة الدورية لتنفيذ اوامر الصيانة داخل المرافق الصحية، وتحديد قوائم الاحتياجات لكافة المرافق والاقسام حسب الاصول المعتمدة، وتعزيز دور دائرة الخدمات الفندقية بتحسين واقع بيئة المريض وتوفير السبل الضرورية لذلك.

