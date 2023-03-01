ديوان الفتوى يقدم كتيبات التشريعات لهيئة حقوق الإنسان

غزة - وكالة الرأي

بحث ديوان الفتوى والتشريع بغزة، آلية تعزيز العلاقة التبادلية مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لتساهم في خدمة الأطر القانونية وتعزيز حالة حقوق الإنسان بما يشكل رافعة للعمل القانوني، من خلال تقديم مجموعة كتيبات التشريعات بآخر تعديلاتها للهيئة.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس ديوان الفتوى والتشريع بغزة المستشار أسامة سعد، رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة والوفد المرافق له لمد جسور التعاون المشترك.

وكان في استقبال الوفد إلى جانب رئيس الديوان المدير العام أ.جمال الخواجة وأ.مخلد جندية مدير دائرة الفتوى والاستشارات والدراسات، ، وأ.مهدي اسليم مدير مكتب رئيس الديوان، وأ. دينا الهمص من قسم التنسيق والمتابعة.

وضم الوفد أ. أمجد الشوا نائب المفوض العام، وأ.طلال عوكل عضو المفوضية، وأ. جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وأ.بهجت الحلو منسق التدريب في الهيئة، وأ.بكر التركماني منسق التحقيقات.

ورحب المستشار سعد بالوفد الزائر معبراً عن سعادته بهذه الزيارة. معبراً عن أهمية توافق الطرفان على تعزيز جسور التعاون المشترك والاستمرار في عقد اللقاءات وورش العمل والدورات التدريبية.

وتحدث سعد عن دور ديوان الفتوى والتشريع في العملية التشريعية واختصاصاته لكونه المرجع الأول والرئيس في صياغة التشريعات ومراجعتها وتدقيقها والمستشار القانوني لرئاسة الحكومة، مستعرضاً التطورات التي واكبت عمل ديوان الفتوى والتشريع خاصة إصدار القوانين والتشريعات على شكل كتيبات التي تشمل كل التعديلات لتكون مرجعاً رسمياً معتمداً.

من جهته، أعرب الوفد عن شكرهم لرئيس الديوان على حفاوة الاستقبال، مثمنين دور ديوان الفتوى والتشريع في نشر التشريعات وتقديم الفتاوى والاستشارات القانونية التي كان لها الأثر الواضح في حل الإشكاليات القانونية، معبرين عن تقديرهم للجهود المبذولة في إعداد وإصدار كتيبات التشريعات بآخر تعديلاتها وأعداد الجريدة الرسمية.