السياحة تشرع بتنظيم عمل المجموعات الخاصة للمتاحف وترخيصها

غزة - وكالة الرأي

أكدت وزارة السياحة والآثار، أنها شرعت في تنظيم عمل المجموعات الخاصة ( المتاحف) ومنحها التراخيص اللازمة لمزاولة عملها في إطار القانون.

وبين وكيل الوزارة د. محمد خلة، أن إقدام الوزارة على إنجاز هذا الملف، يأتي تبعاً لقرار لجنة متابعة العمل الحكومي الخاص بالترخيص للمتاحف الخاصة في قطاع غزة.

وأضاف الوكيل خلة، أن الوزارة عملت على حصر المجموعات الخاصة واللقى الأثرية التي لديها، وحصلت من أصحابها على توقيع بالتعهد لحمايتها، بهدف الحفاظ على هذه اللقى في أماكن آمنة بعيداً عن العبث.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار تبذل جهدها المتواصل في حماية المواقع الأثرية في قطاع غزة والإشراف على صيانتها وترميمها بما يحفظ مكانتها التاريخية وقيمتها الأثرية.