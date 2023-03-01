إصابات واعتقالات.. الاحتلال يقتحم أريحا ويشتبك مع المقاومة

أريحا - الرأي

أصيب ظهر اليوم الأربعاء، 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا.



واقتحمت قوات الاحتلال المخيم، وحاصرت منزلاً يعود لعائلة المواطن ماهر شلون، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين ما ادى إلى إصابة 3 شبان، أحدهم بجروح خطيرة.



وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع ثلاث إصابات، إحداها خطيرة في البطن، على إثر الاقتحام.



وزعم جيش الاحتلال أنه اعتقل فلسطينيين اثنين، بدعوى مشاركتهما بتنفيذ عملية إطلاق نار في شارع 90 بأريحا قبل أيام والتي أسفرت عن مقتل مستوطن.

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل المخيم، ومنعت مركبات الإسعاف والصحفيين من الدخول، واستخدمت مواطنين كدروع بشري.



وأشارت مصادر محلية إلى أن النيران اندلعت بالمنزل المحاصر بعد إطلاق جنود الاحتلال صاروخ "ماتدور" نحوه.

بالمقابل أعلنت كتيبة مخيم عقبة جبر التابعة للقسام تصدي مقاتليها لاقتحام المخيم، والاشتباك المباشر مع قوات الاحتلال.



وزعمت وسائل إعلام عبرية أن الخلية التي نفذت عملية شارع 90 تنتمي لحركة حماس.