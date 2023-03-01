المباحث العامة تضبط 15 هاتفًا خلويًا مسروقًا

غزة- وكالة الرأي

ضبطت دائرة "المباحث الرقمية والاتصالات" في المباحث العامة، 15 هاتفاً خلوياً مسروقاً بلغت قيمتهم الإجمالية نحو 12 آلف شيكل، خلال أقل من 72 ساعة، من إبلاغ أصحابها عبر المنظومة الإلكترونية للهواتف عن فقدانهم هواتفهم الخلوية.

وذكرت "المباحث الرقمية" أنها تابعت جميع البلاغات التي قُدّمت من خلال المشتكين عبر المنظومة الإلكترونية، مبينةً أنه تم ضبط الهواتف المسروقة.

وفي سياق متصل، استدعت "المباحث الرقمية" تاجرين من أصحاب معارض الهواتف الخلوية، وذلك لعدم التزامهم بإجراءات التسجيل عبر المنظومة الإلكترونية.

وأشارت إلى أنها أحالت جميع القضايا إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحق أصحابها.