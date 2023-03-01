مدير عام المستشفيات يتفقد سير العمل بمستشفى شهداء الأقصى

غزة- وكالة الرأي

تفقد د.محمد زقوت مدير عام المستشفيات سير العمل في مستشفى شهداء الأقصى وذلك خلال زيارة ميدانية مفاجئة له صباح اليوم يرافقه مدراء ادارته وبحضور الوكيل المساعد لوزارة الصحة د.عبد اللطيف الحاج.

واطلع خلال جولته، على أقسام الباطنة والعمليات والمبيت وجميع أقسام المستشفى واستمع لملاحظات المرضى ومرافقيهم حول الخدمة الصحية، كما استمع لملاحظات الطواقم الطبية داخل الأقسام للوقوف على المعيقات ومعالجتها، مثمنا جهودهم في الميدان لخدمة المرضى على مدار الساعة.

وشدد د.زقوت على ضرورة التوثيق الطبي ومتابعة سلامة المرضى وفق الإجراءات المتبعة والالتزام بالسياسات وعلى البطاقة التعريفية والزي الرسمي والضبط الإداري والفني وتفعيل اللجان والحوكمة السريرية والالتزام بأداة تميز المدير، مؤكدا على ضرورة تنظيم عمل غرف العمليات واجرائها لحين ترميم أقسامها.

وأشاد مدير عام المستشفيات بالتطور والتحسن الملموس في أقسام الولادة والأقسام الأخرى.

والتقى مدراء الإدارة العامة للمستشفيات بمدراء مستشفى شهداء الأقصى كلا حسب تخصصه والاطلاع على الاحتياجات والمعيقات ومناقشتها.

وتأتي هذه الجولات في إطار تقدير جهود الطواقم العاملة والاطلاع عن قرب لسير العملية الصحية ومعايشة الكوادر العاملة في الميدان.