وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: توفر كميات كافية من البيض المخصب لشهر رمضان وكالة الرأي الفلسطينية العدل والصحة تبحثان إجراءات التراخيص للمهن الصحية وكالة الرأي الفلسطينية العدل و العمل يناقشان آليات تحسين ظروف العمل لأصحاب الحرف وكالة الرأي الفلسطينية "العدل" تحذر من المصادقة على قرار إعدام الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُوقّع مذكرة تفاهم لتسليم وتطوير وحدة إنتاج الغاز الحيوي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس تطلق مسابقة أوائل طلبة الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يُنفذ مناورة الإخلاء الآمن في مدرسة شهداء المنطار وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس ينفذ تدريباً لفرق الجودة والاعتماد المدرسي وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء يستقبل وفداً طبياً أمريكياً متخصص بجراحة التجميل
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مستوطنون يهاجمون رعاة الأغنام جنوب الخليل

01 آذار / مارس 2023 04:08

الضفة المحتلة-الرأي:

هاجم مستوطنون، اليوم الأربعاء، رعاة الأغنام وأجبروهم بالقوة على مغادرة مراعيهم بمنطقة "الثغله" بمسافر يطا جنوب الخليل المحتلة.

وأكدت مصادر محلية، أن مجموعة مسلحة من مستوطني "تسخار مان" المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا، هاجموا رعاة الأغنام بمنطقة "الثعله" القريبة من واد الجوايا بمسافر يطا، وطاردوا مواشيهم، وأجبروهم على مغادرة مراعيهم بالقوة.

ويشار إلى أن الاحتلال والمستوطنين يصعدون من اعتداءاتهم على الرعاة والمزارعين في هذا الوقت من العام، لمنعهم من زراعتها، وحرمانهم من الوصول الى المراعي، بهدف ضرب الثروة الحيوانية، مصدر الدخل الوحيد لمئات العائلات والأسر التي تسكن تلك المناطق، وتشكل المراعي مصدرا أساسيا في إطعام قطعانهم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كلية مجتمع الأقصى "تنفذ مبادرة اجتماعية لرسم جداريات فنية بحديقة نماء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟