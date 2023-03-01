مستوطنون يهاجمون رعاة الأغنام جنوب الخليل

الضفة المحتلة-الرأي:

هاجم مستوطنون، اليوم الأربعاء، رعاة الأغنام وأجبروهم بالقوة على مغادرة مراعيهم بمنطقة "الثغله" بمسافر يطا جنوب الخليل المحتلة.

وأكدت مصادر محلية، أن مجموعة مسلحة من مستوطني "تسخار مان" المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا، هاجموا رعاة الأغنام بمنطقة "الثعله" القريبة من واد الجوايا بمسافر يطا، وطاردوا مواشيهم، وأجبروهم على مغادرة مراعيهم بالقوة.

ويشار إلى أن الاحتلال والمستوطنين يصعدون من اعتداءاتهم على الرعاة والمزارعين في هذا الوقت من العام، لمنعهم من زراعتها، وحرمانهم من الوصول الى المراعي، بهدف ضرب الثروة الحيوانية، مصدر الدخل الوحيد لمئات العائلات والأسر التي تسكن تلك المناطق، وتشكل المراعي مصدرا أساسيا في إطعام قطعانهم.