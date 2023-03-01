الحركة الأسيرة تؤكد دعمها لكافة خطوات الأسرى الإداريين

غزة-الرأي:

أعلنت الحركة الوطنية الأسيرة، مساء اليوم الأربعاء، دعمها الكامل والواضح لكافة الخطوات المرتقبة التي ينوي المعتقلون الإداريون القيام بها لمناهضة الاعتقال الإداري الذي ينفذه "الشاباك الإسرائيلي".

وقالت الحركة الأسيرة في بيان لها: " إننا في لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة نؤكد دعمنا الكامل والواضح لكافة الخطوات المرتقبة التي ينوي المعتقلون الإداريون القيام بها لمناهضة الاعتقال الإداري الذي ينفذه "الشاباك الإسرائيلي"، مستعينًا بأسطولٍ من القوانين العنصرية التي يشرعها الاحتلال الفاشي، وإننا سنعمل على تحشيد كل دعمٍ ممكن من كل الجبهات والساحات ومن كل القوى الحية لإسناد الإداريين في نضالهم، وصولًا إلى إحداث خرق حقيقي في ملف الاعتقال الإداري".

وتابعت:" إن مطلب الأسرى الإداريين الوحيد والأساسي هو إنهاء هذه السياسة الظالمة القائمة على احتجاز الفلسطيني بدون تهم أو محاكمات أو لوائح قضائية، وهم سيناضلون بكافة السبل حتى لو وصل الأمر إلى خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام".

وشددت الحركة الأسيرة على أنها ملتزمة دينيًّا وأخلاقيًّا ووطنيًّا بتبني قضية المعتقلين الإداريين وأنها موحدة في مواجهة هذه السياسة المستعرة.

وطالبت الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده أن يعد نفسه جيدًا ليقول كلمته تزامنًا مع أيِّ حراكٍ قادم، سواءً للحركة الأسيرة بشكل عام أو للأسرى الإداريين بشكل خاص.