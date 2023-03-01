وكالة الرأي الفلسطينية الحركة الأسيرة تؤكد دعمها لكافة خطوات الأسرى الإداريين وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يهاجمون رعاة الأغنام جنوب الخليل وكالة الرأي الفلسطينية حماس: الاحتلال لن يستطيع أن يخمد نار المقاومة المتوقّدة وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة: توفر كميات كافية من البيض المخصب لشهر رمضان وكالة الرأي الفلسطينية العدل والصحة تبحثان إجراءات التراخيص للمهن الصحية وكالة الرأي الفلسطينية العدل و العمل يناقشان آليات تحسين ظروف العمل لأصحاب الحرف وكالة الرأي الفلسطينية "العدل" تحذر من المصادقة على قرار إعدام الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُوقّع مذكرة تفاهم لتسليم وتطوير وحدة إنتاج الغاز الحيوي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس تطلق مسابقة أوائل طلبة الثانوية العامة
أخبار » عربي ودولي

"الغارديان" البريطانية: عنف المستوطنين في نابلس غير مسبوق

01 آذار / مارس 2023 06:04

وكالات-الرأي:

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية افتتاحية حول "عنف الرعاع في الضفة الغربية" وأنه "سقوط جديد".

وقالت الصحيفة: "إن الهجوم الصادم من المستوطنين على بلدة حوارة قرب نابلس، يقدم شهادة جديدة عن المخاطر القادمة، خاصة أنه جاء بعد انتهاء محادثات إسرائيلية- فلسطينية".

وأضافت: "لم تكن هناك طريقة قاتمة لإظهار التحدي الذي واجه المحادثات بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين أكثر من تقويضها خلال ساعات".

وتعلق الصحيفة أن عنف المستوطنين ليس جديدا، وكان يزداد سوء قبل تولي هذه الحكومة المتطرفة السلطة في "إسرائيل"، لكن حجم وكثافة الهجوم الذي تم الإعلان عنه بشكل واسع قبل بدايته، وحقيقة أن عناصر في الائتلاف الحكام دفعت به، تجعله غير مسبوق.

 وقال رئيس ما يسمى بـ "لجنة الأمن القومي" في الكنيست: “حوارة محروقة ومغلقة، هذا ما أريد رؤيته، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن فيها تحقيق الردع”.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كلية مجتمع الأقصى "تنفذ مبادرة اجتماعية لرسم جداريات فنية بحديقة نماء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟