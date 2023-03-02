الاحتلال يعتقل 15 مواطنًا بالضفة والقدس

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 15 مواطنا من مدن الضفة الغربية المحتلة والقدس.

ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حمد الله خالد صبيح (22 عاما) من بلدة الخضر، ومالك أكرم طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: أحمد الطويل، ومصعب زاهدة من مدينة القدس، وأويس العوري من بلدة كفر عقب، وسامي أبو غالية، وحسام فرعون، ولؤي رؤوف من بلدة العيزرية، وموسى زهران، ومحمد حميدان من بلدة بدو شمال غرب القدس.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن نادر إبراهيم محمد عوض، من منطقة "أم لصفة" بمسافر يطا.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين أنس وسيف تركمان، من حي السويطات في المدينة، والشابين محسن محمود حمامرة، وعبد الرحيم أحمد شقيقات من بلدة جبع.