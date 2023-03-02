الأسرى يواصلون العصيان داخل سجون الاحتلال لليوم الـ 17

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم السابع عشر على التوالي، خطوات العصيان ضد إدارة السجون احتجاجًا على تطبيق الإجراءات القمعية بحقهم والتي أوصى بها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير.

وقالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة في بيان لها اليوم الخميس، إن خطوات الأسرى الاحتجاجية اليوم تتمثل في إرجاع وجبات الطعام ورفض استلامها في كافة السجون، رفضًا للإجراءات الأخيرة بحقهم وتضامنًا مع أسرى سجن "النقب" الذين يتعرضون لحالة قمع منذ يومين.

وكانت لجنة الطوارئ بالحركة الأسيرة قد أعلنت عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات "بن غفير"، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو (4780)، من بينهم (160) طفلًا، و(29) أسيرة، و(914) معتقلًا إداريًا.