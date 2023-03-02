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للتخلص من دهون البطن.. تجنب 4 أطعمة أبرزها البطاطس المقلية

02 آذار / مارس 2023 08:24

للتخلص من دهون البطن.. تجنب 4 أطعمة أبرزها البطاطس المقلية
للتخلص من دهون البطن.. تجنب 4 أطعمة أبرزها البطاطس المقلية

إذا كنت تريد فقدان الدهون الحشوية وإنقاص وزنك ، فهناك أطعمة معينة يجب عليك تجنبها تمامًا، حتى لا تزيد من ترهلات الجسم، وإلحاق الضرر بجسمك، وإليك أربعة من أسوأ الأطعمة التي يجب عليك الابتعاد عنها في من أجل خسارة الوزن، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1-الكربوهيدرات المكررة:
 
إذا لم تكن على دراية بمخاطر الكربوهيدرات المكررة ، والتي لا تزيد من نسبة السكر في الدم فحسب ، بل تتحول أيضًا إلى سكر ويمكن تخزينها بسهولة، الكربوهيدرات المكررة غير صحية فقد تم إزالة الألياف والمغذيات الأخرى خلال مرحلة المعالجة.

2  - اللحوم المصنعة:
 
"المكونات الخفية" في اللحوم المصنعة ليس لها أي فوائد صحية. وفقًا لمركز إم دي أندرسون للسرطان الأمريكى، يتم الحفاظ على هذه الأنواع من اللحوم عن طريق التمليح أو التدخين أو المعالجة، قد تحتوي أيضًا على مواد حافظة كيميائية إلى جانب المساهمة في زيادة دهون البطن ، فإن تناول اللحوم المصنعة يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان.

3  - الأطعمة المقلية:
 
الأطعمة المقلية المفضلة لديك مثل البطاطس المقلية وحلقات البصل والمخللات المقلية والدجاج المقلي مليئة بالدهون غير الصحية مثل الدهون المشبعة أو الدهون المتحولة، الأطعمة المقلية تحتوي أيضًا على نسبة عالية من السعرات الحرارية بسبب كمية الزيت ، مما يساهم في زيادة الوزن، على غرار الكربوهيدرات المكررة ، تتحول الأطعمة المقلية إلى سكر في الجسم ويتم تخزينها كدهن حشوي داخل وحول البطن .

4 -   آيس كريم:
 
الآيس كريم يحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون غير الصحية والسعرات الحرارية التي تساهم جميعها في زيادة الدهون الحشوية، علاوة على ذلك ، فهو يحتوي أيضًا على نكهات صناعية ومحليات ومواد حافظة

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