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أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم

02 آذار / مارس 2023 08:41

غزة - وكالة الرأي:

نشرت وزارة الزراعة أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية لهذا اليوم الخميس:

بيض خضار
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