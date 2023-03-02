أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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02 آذار / مارس 2023 08:41
غزة - وكالة الرأي:
نشرت وزارة الزراعة أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية لهذا اليوم الخميس:
"كلية مجتمع الأقصى "تنفذ مبادرة اجتماعية لرسم جداريات فنية بحديقة نماء
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