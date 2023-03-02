"جبل المكبر" يتوّج بلقب دوري المحترفين لكرة القدم

توّج "جبل المكبر" بلقب دوري المحترفين لكرة القدم، بعد فوزه على "ترجي واد النيص" بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء امس الأربعاء، على استاد الخضر جنوب بيت لحم، في افتتاح مباريات الأسبوع الحادي والعشرين.

وافتتح محمد نضال التسجيل لواد النيص في الدقيقة 15، ونجح "جبل المكبر" في معادلة النتيجة في الدقيقة 58، قبل أن يهدر زيد قنبر ضربة جزاء احتسبت للمكبر في الدقيقة 66. وفي الدقيقة 76، أعاد محمد نضال التقدم لواد النيص بتسجيله الهدف الثاني.

وفي الدقائق العشر الأخيرة من المباراة، رمى "المكبر" بكل ثقله وضغط على مرمى "واد النيص"، ليعادل النتيجة في الدقيقة 81 عن طريق وليد قنبر، وبعدها بدقيقتين سجّل المحترف الأردني محمد عصام المشة هدف التقدم للمكبر، وأضاف المحترف الأردني الآخر عارف الحاج الهدفين الرابع والخامس في الدقيقة 88 والدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، رفع "جبل المكبر" رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن أقرب مطارديه "هلال القدس" الذي يواجه غدا "ثقافي طولكرم"، ليحسم "المكبر" اللقب بصرف النظر عن نتائج مباريات الأسبوع الأخير.

وهذه المرة الأولى التي يتوّج فيها "جبل المكبر" بلقب الدوري منذ تطبيق نظام الاحتراف منذ 13 عاما، ليصبح 7 فريق يتوّج باللقب بعد "هلال القدس" 4 ألقاب، و"شباب الخليل" 3 ألقاب، و"شباب الظاهرية" لقبين، و"ترجي واد النيص" و"شباب الأمعري" و"مركز بلاطة" لقب واحد. وكان "جبل المكبر" قد توّج بلقب الدوري الممتاز موسم 2009-2010، قبل تطبيق نظام الاحتراف.

وعلى استاد الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، عقّد "شباب السموع" من موقف "شباب الأمعري" الساعي إلى تفادي الهبوط، بعد أن فاز عليه بهدف نظيف سجله ليث خروب في الدقيقة العاشرة.

ورفع "السموع" رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع، في حين تجمد رصيد "الأمعري" عند 15 نقطة في المركز قبل الأخير.

وعلى استاد هواري بومدين في بلدة دورا جنوب الخليل، قلب "شباب الخليل" تأخره بهدف أمام جاره "أهلي الخليل" إلى فوز بهدفين.

وافتتح كامل غريب التسجيل للأهلي في الدقيقة 20، قبل أن يسجّل موسى سليم هدف التعادل للشباب في الدقيقة 62، وبعدها بدقيقتين أضاف زميله محمود أبو وردة الهدف الثاني. وشهدت المباراة طرد لاعب "شباب الخليل" فادي سلبيس بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع من عمر المباراة.

ورفع "شباب الخليل" رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، في حين تجمد رصيد "أهلي الخليل" عند 17 نقطة في المركز العاشر.

وتختتم مباريات الأسبوع الحادي والعشرين يوم غد الخميس، حيث يلتقي "مؤسسة البيرة" مع "مركز بلاطة"، و"هلال القدس" مع "ثقافي طولكرم" على استاد الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام، و"إسلامي قلقيلية" مع "شباب الظاهرية" على استاد الجامعة العربية الأمريكية في جنين.

وانحصر التنافس على تفادي الهبوط بين "أهلي الخليل" و"شباب الأمعري"، حيث يلتقي الأول مع "مؤسسة البيرة"، والثاني مع بطل الدوري "جبل المكبر" في الأسبوع الأخير من الدوري الأحد المقبل.

ويحتاج "الأمعري" إلى تحقيق الفوز على "المكبر" شريطة خسارة "أهلي الخليل" أو تعادله مع "البيرة"، علما أنه تأكد هبوط "إسلامي قلقيلية" في الأسابيع السابقة لدوري الدرجة الأولى "الاحتراف الجزئي".