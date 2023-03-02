مدرسة التقوى الثانوية للبنين تُنفذ درساً في منهاج الرياضيات للثانوية العامة

غزة - وكالة الرأي

نفّذت مدرسة التقوى الثانوية للبنين بمديرية تعليم غرب غزة درساً توضيحياً بعنوان" طرق التكامل، الكسور الجزئية"، وهو أحد الدروس المهمة في منهاج رياضيات للصف الثاني عشر الفرع العلمي.

ونفّذ الدرس معلم الرياضيات أ. سائد الحلاق، تحت إشراف مشرف الرياضيات أ. باسم المدهون، ومدير المدرسة أ. خليل شرف.

وحضر اللقاء جميع مشرفي الرياضيات في مديرية التربية والتعليم غرب غزة، وكوكبة مميزة من معلمي ومعلمات المبحث.

واستخدم المعلم العديد من الأساليب والطرق والاستراتيجيات التعليمية، وسط التفاعل المميز من الطلبة.

وفي ختام الدرس تم عقد لقاء بعدي لمناقشة ما تم تنفيذه خلال الحصة، وأشاد الحضور بأداء المعلم، مؤكدين على أهمية مثل هذه الدروس التي لها آثار مميزة في زيادة التحصيل الدراسي للطلبة.