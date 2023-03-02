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تحت شعار "إبداع دائم ومستقبل واعد".

التعليم تستعد للمعرض التقني بـ 100 مشروع ابتكاري من الطلاب

02 آذار / مارس 2023 02:13

التعليم تستعد للمعرض التقني بـ 100 مشروع ابتكاري من الطلاب
التعليم تستعد للمعرض التقني بـ 100 مشروع ابتكاري من الطلاب

غزة- وكالة الرأي

نظمت وزارة التربية والتعليم العالي- الإدارة العامة للكليات والتعليم التقني المعرض التقني 2023 يومي 7 و 9 من مارس الحالي، وذلك في قاعة الشاليهات بمدينة غزة، تحت شعار "إبداع دائم ومستقبل واعد".

وسيشهد المعرض تقديم 100 مشروع إبداعي وابتكاري من طلبة الجامعات والكليات بقطاع غزة وذلك في 3 مجالات هي: المجال الهندسي والتقني، مجال البرمجة وقواعد البيانات، ومجال الوسائط المتعددة والتصميم الجرافيكي.

ومن المتوقع أن تُظهر المشاريع أفكار الطلبة الريادية منتجات تخدم الواقع وتفيد المجتمع الفلسطيني والحياة الإنسانية بشكل عام.

من الجدير ذكره أن المعرض يأتي ضمن خطة الوزارة في تطوير وتعزيز قطاع التعليم التقني في فلسطين، والترويج لهذا الفرع التعليمي المهم الذي له علاقة وثيقة بالتنمية الوطنية المستدامة، كما يسعى إلى تسويق أفكار وابتكارات خريجي المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية، وربط الخريجين بسوق العمل.

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