30 شهيدًا و2898 انتهاكًا للاحتلال بالضفة والقدس خلال فبراير

الضفة المحتلة - وكالة الرأي:

تواصلت انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم في الضفة الغربية والقدس خلال شهر فبراير الماضي.

ورصد مركز معلومات فلسطين "معطى" في تقريره عن شهر فبراير/شباط، (2898) انتهاكاً واعتداءً لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بحق المواطنين، والتي نجم عنها مئات الاعتقالات والإصابات، وارتقاء (30) شهيداً ومئات الجرحى.

وحسب التقرير، سجلت محافظة نابلس العدد الأكبر من الشهداء خلال شهر فبراير، بواقع 16 شهيداً.

وشملت الانتهاكات، (514) عملية اعتقال نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما قامت باحتجاز (2) آخرين، ونفذت مجموعات المستوطنين (24) نشاطاً استيطانياً، فيما جرى توثيق ارتكاب المستوطنون (151) اعتداءً، تنوعت ما بين اقتلاع أشجار وتجريف أراضٍ واعتداء على المزارعين والمحاصيل الزراعية، إضافة إلى مهاجمة مركبات المواطنين بالحجارة وإعطاب إطارات المركبات، وعمليات اقتحام وسرقة في مختلف مدن ومحافظات الضفة.

ودمرت قوات الاحتلال والمستوطنين ممتلكات فلسطينيين من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها بعدد (186) منشأة، فيما صادرت (83) من الممتلكات.

وأحصى مركز معطى (25) عملية هدم لمنازل فلسطينيين من قبل قوات الاحتلال، فضلاً عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم، حيث بلغ عدد مداهمات المنازل التي تعود لفلسطينيين (119) مداهمات.

وبلغ عدد الاعتداءات على دور العبادة والمقدسات (24) اعتداءً، فيما جرى توثيق اقتحام (3538) مستوطناً للمسجد الأقصى المبارك.

وتخلل الشهر قيام سلطات الاحتلال بإغلاق (43) منطقة وشارع، وإقامة (403) حواجز، من الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس.

وخلال تلك الفترة كانت مناطق نابلس والقدس والخليل، الأكثر تعرضا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (758، 378، 535) انتهاكاً على التوالي.