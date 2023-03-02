"الشرطة" تنظّم حفلاً تكريمياً لحصاد إنجازات 2022م

غزة - وكالة الرأي:

نظم مساعد مدير عام الشرطة للإدارات المتخصصة حفلاً تكريمياً لحصاد إنجازات إداراته ودوائره المتخصصة لعام 2022م الماضي، عُقد صباح اليوم الخميس بمركز رشاد الشوا غرب مدينة غزة.

وحضر الاحتفال مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، ومساعديه، واللواء جمال الجراح نائب القائد العام، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي د. حسن الجوجو وعدد من مدراء الإدارات المركزية بالشرطة، ومدراء الإدارات والدوائر المتخصصة بمكتب مساعد مدير عام الشرطة، ولفيف من الضباط وصف الضباط في الدوائر والأقسام.

وخلال كلمةٍ له، أكد مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح:" أن العام الجاري سيشهد قفزات نوعية ومهنية لكافة مكونات الشرطة على صعيد تطوير الأداء والخدمة المُقدمة لأبناء شعبنا ".

وأشاد اللواء صلاح بحجم الجهود والنجاحات التي حققتها إدارات الشرطة المتخصصة، لاسيما حُسن الرفعة والتواصل مع كافة شرائح المجتمع خلال تقديم الخدمات لهم.

من جانبه قال مساعد مدير عام الشرطة لشؤون للإدارات المتخصصة العميد إيهاب مهنا:" إن الخدمات التي تقدمها إدارات الشرطة المتخصصة أسهمت في تعزيز حالة الأمن داخل المجتمع، مضيفاً أنها قدّمت خدمةً مميزة للمواطنين والمؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة والأجنبية منها والمحلية".

واستعرضت إدارات الشرطة المتخصصة والتي تضم شرطة المرور والنجدة، والشرطة البحرية وشرطة الحراسات وأمن المؤسسات، والشرطة القضائية عرضاً فنياً جسّدت خلاله العمل الميداني وطبيعة الخدمات التي تقدمها للمواطنين وإسهامها في تعزيز الأمن والسلم المجتمعي.

واختُتم الحفل بتكريم عائلتي الشهيدين الرائد ياسر النباهين من مرتبات الشرطة القضائية، والملازم محمود داوود من مرتبات إدارة شرطة المرور والنجدة والذين ارتقيا خلال تأديتهم لواجبهم الوطني في خدمة أبناء شعبنا.

كما كرمت قيادة الشرطة مدراء الدوائر والأقسام والضباط وصف الضباط المتميزين في إدارات الشرطة المتخصصة لجهودهم وحصاد انجازاتهم خلال العام الماضي.