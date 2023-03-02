الإمارات تُلغي زيارة لنتنياهو خوفا من تصريحه خلالها ضد إيران

الداخل المحتل-الرأي:

ألغت الإمارات زيارة رئيس الحكومة "الإسرائيلية"، "بنيامين نتنياهو"، إليها في بداية كانون الثاني/يناير الماضي، إثر الخشية من أن يسبب أداؤه خلال الزيارة توترا إقليميا مع إيران، وفق ما نقل موقع "واللا" الإلكتروني عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين مطلعين، اليوم الخميس.

وتفند التفاصيل الجديدة حول إلغاء زيارة نتنياهو للإمارات ادعاءات مكتب نتنياهو حينها وكأن الزيارة ألغيت لأسباب لوجستية.

وأشار "واللا" إلى أن "إلغاء الزيارة يدل على أن الدولتين، اللتين وقعتا اتفاق سلام قبل نحو سنتين، مختلفتان بكل ما يتعلق بموقفهما المعلن في الموضوع الإيراني".

وكانت هذه المرة الخامسة التي يتم فيها إلغاء زيارة مقررة لنتنياهو إلى الإمارات منذ التوقيع على "اتفاقيات أبراهام"، في أيبلول/سبتمبر عام 2020.

وأعلن نتنياهو فور عودته إلى منصب رئيس الحكومة، في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن زيارته الأولى إلى خارج إسرائيل ستكون إلى الإمارات. ودعا رئيس الإمارات، محمد بن زايد، نتنياهو حينها لزيارة الإمارات، وبدأ مكتب الأخيرة بإحاطة صحافيين بأن الزيارة ستجري في الأسبوع الثاني من كانون الثاني/يناير.

إلا أنه بعد ساعات معدودة من اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى، أعلن مكتب نتنياهو أن زيارته للإمارات تأجلت. وادعى مستشارو نتنياهو حينها أن إلغاء الزيارة جاء لأسباب لوجستية، وأنه ليس مرتبطا بتنديد الإمارات ودول عربية باقتحام بن غفير للأقصى.

وقال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، "كانوا ضالعين بشكل مباشر في موضوع الزيارة، إن سبب تأجيلها لم يكن متعلقا باقتحام بن غفير للمسجد الأقصى، ولا لأسباب لوجستية، وفقا لـ"واللا".

وأضاف المسؤولون: "إن المسؤولين في الإمارات أرادوا أن تركز زيارة نتنياهو على "اتفاقيات أبراهام" والعلاقات بين إسرائيل والإمارات في المجالات الاقتصادية والسياحية والتجارية، لكن نتنياهو كانت لديه خطط أخرى، إذ أراد أن يستخدم الزيارة كإشارة علنية ضد إيران".

وتابع المسؤولون: "أن الإماراتيين تخوفوا من أن يطلق نتنياهو تصريحات ضد إيران خلال الزيارة، وأن يؤدي ذلك إلى تصاعد التوتر بين الإمارات وإيران ولذلك قرروا تأجيل الزيارة".

وقال المسؤولون الإسرائيليون: "إن نتنياهو أدرك الوضع الحساس الذي يتواجد فيه الإماراتيون مقابل إيران، ووافق على التعهد بأن تتركز أي زيارة إلى الإمارات في المستقبل، من الناحية العلنية على الأقل، بالعلاقات الثنائية بين الدولتين وليس بالموضوع الإيراني".

وأضاف المسؤولون أن التصعيد الأمني في الضفة الغربية منذ بدء ولاية نتنياهو شكلت عائقا آخر أمام زيارته للإمارات، وأن "حساسية الإماراتيين السياسية حيال الموضوع الفلسطيني أخّرت حتى الآن تنسيق موعد جديد للزيارة".