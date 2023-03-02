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مصرع شاب في حادث عمل بالقدس

02 آذار / مارس 2023 06:54

مصرع شاب في حادث عمل
مصرع شاب في حادث عمل

الضفة المحتلة-الرأي:

تُوفي الشاب: سامح عثمان بدوي القواسمي (35 عاما)، من بيت حنينا شمال القدس، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته الحرجة جراء سقوطه من علو خلال عمله في ورشة بناء بالمدينة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 التابع لنجمة داود الحمراء في منطقة القدس، تلقى بلاغا، الساعة 09:37، حول سقوط عامل من علو خلال عمله في ورشة بناء في شارع (تشرنيخوفسكي) في القدس، وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمصاب (35 عاما) يتم إجراء عمليات إنعاش له في المكان". ثم أعلن عن وفاته، في وقت لاحق.

ضحية حادث العمل سامح القواسمي

ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن 17 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد، منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم.

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