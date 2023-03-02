الاحتلال يخطر 120 منزلًا بالهدم في القدس والضفة منذ بدء العام

الضفة المحتلة - وكالة الرأي:

بلغ عدد المنازل التي أخطرها الاحتلال بالهدم في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ بداية العام الحالي، 120 منزلًا منها 14 في بلدة فقوعة في جنين.

وقال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان في نابلس ساهر صرصور، إن إخطارات الاحتلال جاءت ضمن سياسة الأبرتهايد التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية، والتي تتجلى في التمعن بقتل وحرق وتهجير الشعب الفلسطيني بكافة الأساليب والطرق.

وقال "صرصور" في تصريح صحفي، إن مركزه تبنى أكثر من 120 إخطار لهدم منشآت زراعية وبيوت سكنية خلال هذا العام، موضحًا أن ذلك يُشكل إضعاف الإخطارات بنفس الفترة من السنوات السابقة.

وتحظر "إسرائيل" في الضفة الغربية البناء أو استصلاح الأراضي للفلسطينيين بدون الحصول على تراخيص، التي يُعد من شبه المستحيل الحصول عليها.