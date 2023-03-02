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زوارق الاحتلال تستهدف قوارب الصيادين

الاحتلال يطلق قنابل الغاز السام صوب الأراضي الزراعية شمال بيت لاهيا

02 آذار / مارس 2023 07:59

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - وكالة الرأي:

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، قنابل الغاز السام صوب أراض زراعية في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل آلياتهم العسكرية عند السياج الفاصل شمال القطاع، أطلقوا وابلا من قنابل الغاز السام صوب الأراضي الزراعية شمال بيت لاهيا، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال المتمركزة على طول السياج الفاصل شمال وشرق القطاع تستهدف بشكل شبه يومي الأراضي الزراعية الواقعة بالقرب من السياج لحرمان المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها وزراعتها والاستفادة منها.

وفي سياق متصل، فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية، مساء اليوم، نيران رشاشاتها، صوب قوارب الصيادين في عرض بحر بلدة بيت لاهيا، دون وقوع إصابات.

وذكرت مصادر محلية، بأن زوارق الاحتلال التي تجوب عرض البحر على مدار الساعة استهدفت قوارب الصيادين قبالة شاطئ منطقة الواحة غرب البلدة، ما أجبر الصيادين على التراجع نحو الشاطئ خشية على حياتهم.

وتتعمد زوارق الاحتلال استهداف الصيادين في بحر غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد، بإطلاق النار عليهم وملاحقتهم، والاستيلاء على مراكبهم.

 

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