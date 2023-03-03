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انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها فوق معدلها السنوي

03 آذار / مارس 2023 08:45

ارتفاع الحرارة
ارتفاع الحرارة

يكون الجو اليوم الجمعة صافيا الى غائم جزئي ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها العام 4 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

اما هذه الليلة : يكون الجو صافيا بوجه عام ولطيفا والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا ًوالبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

اما عن غدا السبت: يكون الجو صافيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام 6 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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