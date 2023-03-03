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هل تعرف التفاح الأسود؟

03 آذار / مارس 2023 10:07

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ينمو هذا النوع من التفاح في مدينة نيينغشي الصغيرة بجبال التبت في الصين، ولا يمكن زراعته في أي مكان آخر في العالم، ويعود ذلك لطبيعة المناخ المتغيرة بشكل مفاجئ والتي تمتاز بها هذه المنطقة، حيث تتميز بنهار حار وليل بارد.

يوصف التفاح الأسود كأحد أغرب أنواع التفاح المعروفة في العالم والذي تعود عملية زراعته لأول مرة لعام 2015 في الصين.

يمتاز هذا النوع من التفاح بلونه البنفسجي الغامق القريب من الأسود بالإضافة لملمسه الناعم الذي يعطيه مظهراً لامعاً من بعيد.

وينتمي هذا التفاح لعائلة التفاح الصيني المعروف باسم “هوانيو”، الأفخر عالمياً، ويستغرق نمو شجرته من سنتين إلى 3 سنوات، فيما يمكن أن تصل فترة نضج هذا التفاح إلى 8 سنوات، بحسب ما نشره موقع travel food atlas.

فوائد التفاح الأسود

تحتوي الثمرة الواحدة من هذا التفاح على 4 غرامات من الألياف الغذائية، ونحو 100 سعرة حرارية، إضافة إلى مادة الفلافونويد التي تساعد على خفض ضغط الدم، وتعزيز صحة القلب.

بالإضافة إلى ذلك، هو غنيّ بمضادات الأكسدة من بينها تلك التي يوفرها فيتامين سي، وفيتامين أ، والتي تقيّ من الأمراض السرطانية، وكذا تقاوم الأمراض الموسمية، وتعالج الالتهابات.

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