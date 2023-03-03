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في اليايان..العثور على كرة برتقالية عملاقة ثانية

03 آذار / مارس 2023 10:09

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قالت وسائل الإعلام إنه تم العثور على كرة أخرى يبلغ قطرها حوالي 1.5 متر في كهف بالقرب من الساحل في جزيرة توكونوشيما في محافظة كاجوشيما اليابانية.

ووفقا لقناة MBC التلفزيونية، تم إبلاغ وكالات إنفاذ القانون المحلية عن اكتشاف الكرة في 28 فبراير.

وتظهر اللقطات من الكهف كرة كبيرة، سطحها مغطى بالكامل تقريبا بالصدأ. وعند النقر عليها من قبل المتخصصين، يتم سماع صوت كالصوت الذي يصدر عند النقر على جسم معدني أجوف.

وفي وسط الكرة يظهر خط اللحام وعلى أحد الجانبين توجد أقواس تشبه الحلقات في الشكل.

ورجح خبراء من الإدارة المحلية قابلتهم القناة التلفزيونية أن الكرة التي تم العثور عليها يمكن أن تكون مماثلة لتلك التي تم العثور عليها الشهر الماضي على الساحل في محافظة شيزوكا.

في فبراير، تم اكتشاف كرة قطرها حوالي 1.5 متر، على شاطئ في منطقة تسوبوي بمدينة هاماماتسو في محافظة شيزوكا.

ووصلت الشرطة إلى مكان الحادث وتم تطويق المكان. إلا أن ممثلي إدارة المدينة صرحوا في وقت لاحق بأن الجسم الذي تم العثور عليه كان عبارة عن عوامة معدنية.

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